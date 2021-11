Slovakkia karmistas viirusepiiranguid

Meetmed puudutavad riigi 79 maakonnast 36 ning nakkuse leviku kiirust näitab see, et kolm nädalat tagasi kehtisid meetmed vaid viies maakonnas ning nädal hiljem kehtestati viirusemeetmed veel viies maakonnas.

Lisaks hotellide, baaride ja restoranide sulgemisele võivad inimesed toitu vaid kaasa osta. Suletud on ka spordisaalid ja veekeskused.

5,5 miljoni elanikuga Slovakkia on üks enim viirusest räsitud riike Euroopas. Pandeemia algusest saadik on riigis positiivse koroonaproovi andnud 457 431 inimest ning viirus on nõudnud 12 917 elu.