«Raual on kehas väga palju rolle, kuid kõige tuntum on osalemine punaste vereliblede koosseisus hapniku transpordis. Seetõttu asub enamik rauatagavarast punastes verelibledes, erütrotsüütides,» räägib Benu apteegi farmatseut Lauri Baar. Lisaks on ta sõnul rauda vaja immuunsüsteemil ja normaalseks ensümaatiliseks talituseks. Raual on veel rolle, mis aitavad hoida protsessid kehas õigesti toimimas.