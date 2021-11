Uuringus tuvastati kaks ühendit, mis aitavad parandada südamehaigete tervist

Uues uuringus leiti, et dokosaheksaeenhape (DHA) ja eikosapentaeenhape (EPA), mida manustati kombineeritud toidulisandina, parandasid kognitiivset ehk funktsionaalset vaimset võimekust vanematel täiskasvanutel, kellel on koronaararterite haigus, vahendab Medical Xpress. See on tavaline südamehaigus, mis tekib siis, kui arterid ummistuvad ja normaalne verevool on takistunud. Uuringud on näidanud, et koronaarhaigusega inimestel on 45 protsenti suurem risk kognitiivsete funktsioonide languseks.