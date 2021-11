Vähiliit selgitab, mida peab iga mees eesnäärmevähi kohta teadma

Nii nagu iga mees teab, et 1. detsembriks peavad autol talverehvid all olema nii peaks iga mees teadma, mida ta saab oma tervise heaks teha, et elada pikk ja õnnelik elu, teatas vähiliit.

Teavituskampaania eesmärk on arendada meeste terviseteadlikkust, rääkida eesnäärmest ja sellega seotud haigustest ning jagada infot tänapäevase ravi kohta ja toetada eesnäärmevähi patsiente.

Uurimused ja arstide kogemused näitavad, et eesti meeste terviseteadlikkus on küll kasvanud, kuid jääb siiski veel oluliselt alla naistele ning sookaaslastele Põhjamaades ja Lääne-Euroopas. Meeste terviseteadlikkus on kasvanud, kuid oluliste tervise riskitegurite nagu näiteks liigne kehakaal, vähene liikumisaktiivsus, mittetervislik toitumine, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine osas on meeste näitajad jätkuvalt oluliselt kehvemad kui eesti naistel.

Iga mees peab teadma:

Eesnäärmevähk on meeste sagedasim vähkkasvaja Eestis ja ka Euroopas tervikuna.

Alates 50. eluaastast diagnoositakse ühel mehel kuuest eesnäärmevähk.

Mehe vanuse kasvades haigestumisrisk suureneb. Eesnäärmevähki diagnoositakse kõige sagedamini 55–74-aastastel meestel.

Eesnäärmevähki haigestumise riski võivad vähendada:

tervislik eluviis

tasakaalustatud toitumine

füüsiline aktiivsus

aktiivne ja korrapärane seksuaalelu

Haiguse varaseks avastamiseks on soovitatav teha PSA analüüs meestel alates 50. eluaastast. Kui perekonnas on juba eesnäärmevähki esinenud, on soovitatav teha PSA analüüsi alates 45. eluaastast.