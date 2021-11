Vitamiin B1 ehk tiamiin on üks kaheksast olulisest B-vitamiinist, millel on inimkehas mitmeid erinevaid funktsioone. «Tiamiin osaleb süsivesikute, rasvade, aminohapete ja glükoosi metabolismis ehk ainevahetuses ning on eriti oluline närvirakkude ning südamelihaste toimimisele,» räägib Benu veebiapteegi farmatseut Triin Hirvlaan.