10 soovitust, kuidas igapäevaselt hambaid tervena hoida

«Samas on mõistetav inimeste soov oma väljaskäimisi praegusel ajal piirata kuni koroonakriis leeveneb. Seetõttu on just praegusel ajal kodus hammaste eest korralikult hoolitsemine eriti tähtis. Hea oleks ka jälgida, et kõik pereliikmed sama teeksid,» lisab dr Vahtra.