Kaks uut koroonaviirust hüppasid üle inimestele

Uusimas teadustöös avaldas meeskond tagasiulatuvalt juhtumi, kus koerte koroonaviirus nakatas 2017. aasta alguses vähemalt ühe Haitit külastanud inimese. Nakatunud isikul oli kerge haiguspilt, millega kaasnes palavik ja väsimus.

Järgnevalt leiti samasugune koerte koroonaviirus 2021. aastal Malaisias, kus see põhjustas mitmel inimesel kopsupõletiku laadseid sümptomeid. Kummalgi juhul ei leitud tõendeid viiruse edasise leviku kohta inimpopulatsioonides.

Koroonaviirused olid kunagi ebamääraseks uurimisvaldkonnaks isegi viroloogide seas. Seda viiruste perekonda esines teadaolevalt lindudel ja imetajatel ning see põhjustab inimestel hooajalisi külmetusnähte. Kuid arvati, et need ei hüppa just sageli üle ühelt liigilt teisele.

Seejärel tekkis SARSi puhang 2002. aastal ja Lähis-Ida respiratoorse sündroomi (MERS) puhang 2012. aastal. Seitse aastat hiljem levis Covid-19 kiiresti üle maailma.

Kõik need puhangud olid tingitud koroonaviirustest, mis on levinud teatud loomadel. Loomadel esinevate haigust põhjustavate koroonaviiruse tüvede näiline sagenemine inimestel on tekitanud paljudes teadlastes soovi selle mitmekesise viiruste rühma kohta rohkem teada saada.