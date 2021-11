EMA kiitis heaks kaks koroonaravimit

Heakskiidu said Šveitsi ravimihiiu Roche ja USA biotehnoloogiafirma Regeneroni arendatud Ronapreve ning Lõuna-Aafrika Celltrioni arendatud Regkirona.

«Ronapreve ja Regkirona on esimesed monoklonaalsed antikeha ravimid, mis Covid-19 puhul positiivse arvamuse pälvisid,» märkis EMA avalduses.

Euroopa Komisjoni tervishoiuvoliniku Stella Kyriakidese ütles, et rohelise tule näitamine kahele ravimile on oluline samm võitluses viiruse vastu, kuivõrd seni on Euroopa sõltunud neljast vaktsiinist.