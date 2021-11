Koroona, gripp või külmetus – kuidas neid eristada ja ravida?

«Ainult haigustunnuste järgi ei ole kahjuks võimalik selgeks teha, kas tegemist on koroonaviiruse, gripi või mõne muu hingamisteede viirushaigusega. Ägedate hingamisteede sümptomite ja palaviku korral on soovitatav teha test, millega saab kindlaks määrata, kas tegemist on koroonaviiruse või gripiga,» ütleb Vahar.

Positiivse koduse testi korral suunab perearst PCR testile, kus tulemus kinnitatakse. Gripi tuvastamiseks tehakse tavaliselt perearsti juures gripi kiirtest. Kui need testid on negatiivsed, siis võib proviisori sõnul eeldada, et tegemist on muu hingamisteede viirushaigusega, mida rahvakeeli nimetatase külmetushaiguseks.

«Nii gripp, koroonaviirus kui ka muud hingamisteede viirushaigused on piisknakkused, mis tähendab, et need levivad köhimise, aevastamise või rääkimise teel õhku lenduvate süljepiiskadena, mis satuvad teise inimese hingamisteedesse. Olenemata sellest, kas tegu on koroonaviiruse, gripi või muu viirushaigusega, tuleks tervenemise perioodiks jääda koju, et haigust mitte edasi levitada,» rõhutab Vahar. Nakatumise ennetamiseks tuleb hoida ka teiste inimestega distantsi, kanda maski ja tagada piisav käte hügieen.

Koroonaviiruse ja gripi vastu saab vaktsineerida. «Vaktsineerimine aitab haigust ära hoida või vähendab raskelt haigestumist. Kindlasti aitab viirushaiguste vastu võidelda tugev ja toimiv immuunsüsteem. Selleks on hea värskes õhus liikumine ja tervislik toitmumine. Mõnikord on tarvis lisaks juurde võtta immuunsust tugevdavaid toidulisandeid, nagu D- ja C-vitamiin või tsink,» ütleb Vahar.

«Gripi vastu on olemas ka ravi, mis tähendab, et positiivse gripitesti korral saab arst välja kirjutada ravimi, mis aitab haigusega võidelda. Koroonaviiruse ja muude hingamisteede viirushaiguse korral saab kasutada ainult ravimeid, mis aitavad leevendada sümptomeid.» Kuna sümptomid võivad olla individuaalselt erinevad, siis Vahar julgustab koduse ravi puhul küsima nõu apteekrilt, kes aitab sümptomite leevendamiseks kõige sobivama ravimi valida.