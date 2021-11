Teadlased tuvastasid harjumuse, mis röövib öösel kaheks minutiks piisava hapniku

Uneapnoe tekib, kui inimese kõri ja ülemised hingamisteed on une ajal osaliselt või täielikult suletud, põhjustades lühikesi perioode, mil hingamine peatub.

Ajakirjas ESC Heart Failure avaldatud uues artiklis leidsid teadlased, et kõrgenenud nikotiinitase kehas on seotud magamise ajal 2,3-minutit pikema perioodiga, mil vere hapnikusisaldus on alla 90 protsendi.