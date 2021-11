Koduvägivallast kannatavad kõige rohkem lapsed. Pilt on lavastatud. FOTO: Remo Tõnismäe

Tänases Postimees Nädalas räägib psühholoog Karmen Maikalu sellest, et peretülide juures täiskasvanutele võib tunduda, et lapsi see ei puuduta - kui otseselt vägivald ei ole suunatud lastele, siis nemad justkui ei puutu asjasse. Tegelikult aga kannatavad kõige enam lapsed, kui ema ja isa enam kodus läbi ei saa.