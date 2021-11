Miks on C-vitamiin naha jaoks tähtis?

C-vitamiin on antioksüdant, mis tähendab, et see võitleb kahjulike vabade radikaalidega (toksiinidega), mis puutuvad nahaga kokku välistest allikatest põhjustatuna, nagu õhusaaste, või keha normaalsete protsesside (nt ainevahetuse) tulemusena.

Vabad radikaalid võivad nahka kahjustada ja C-vitamiini kasutamine võib võidelda vabade radikaalidega ning parandada naha üldist välimust, kirjutab Harvard Health Publishing.

Miks on C-vitamiin nahale hea?

Kliinilised uuringud on näidanud, et C-vitamiini kasutamine võib vähendada kortse. Üks uuring näitas, et C-vitamiini igapäevane kasutamine vähemalt kolm kuud vähendas kortse näol ja kaelal. Lisaks täheldati üldist nahatekstuuri ja välimuse paranemist.

C-vitamiin võib aidata kaitsta nahka kahjulike ultraviolettkiirte eest, seetõttu kasutatakse seda vitamiini päikesekaitsekreemides. Kliinilised uuringud on näidanud, et C-vitamiini kombineerimine teiste paiksete koostisainetega (nt feruulhape ja E-vitamiin) võib vähendada punetust ja aidata kaitsta nahka kahjulike päikesekiirte põhjustavate pikaajaliste nahakahjustuste eest.

Ka tumedate laikude puhul võib aidata just C-vitamiin. See võib parandada tumedate laikude väljanägemist, blokeerides pigmendi tootmist nahas.

Lisaks sellele aitab vitamiin C akne vastu, seda oma põletikuvastaste omaduste tõttu, mis aitavad kontrollida rasu tootmist. Kliinilistes uuringutes vähendas kaks korda päevas C-vitamiini manustamine akne kahjustusi, võrreldes platseeboga.

Millistest toodetest C-vitamiini otsida ja kes ei tohiks neid tooteid kasutada?

C-vitamiini võib leida seerumitest või muudest nahahooldustoodetest. C-vitamiini erinevad koostised võivad muuta selle tugevust ja toimet nahale, seetõttu tuleks enne konsulteerida nahaarstiga. Soovitatav on tarbida C-vitamiini aktiivset vormi (nt L-askorbiinhapet), mille tugevus on 10–20 protsenti ja pH-tase alla 3,5. Seda kombinatsiooni on kliinilistes uuringutes kõige rohkem uuritud.

Senised uuringud on läbi viidud vaid täiskasvanute seas, seega pole soovitatav kasutada C-vitamiini lastel. Enne toote ostmist tasub lugeda pakendil olevate koostisosade nimekirja.

Kuidas C-vitamiini kasutada?

Soovitatav on kasutada C-vitamiini hommikuse nahahooldusrutiini ajal.

Alustuseks puhastage nahk, seejärel kandke paar tilka C-vitamiini seerumit näole ja kaelale. Viimaseks kreemitage nägu ja kael.