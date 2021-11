Teadlased selgitasid välja, mis kellast magamaminek aitab ennetada südamehaigusi

Rohkete uuringute andmeil on uni oluline organismi normaalseks funktsioneerimiseks. Lühike või liiga pikk uneaeg, katkendlik uni, uneapnoe ja mitmed teised unehäired on seotud nii füüsilise kui ka vaimse tervise riskiga. On teada, et organismi füsioloogilistel protsessidel on kindel ööpäevane rütm, vahendab Eesti arstide liidu ajaleht.