Sirelililla värviga avaldatakse toetust enneaegselt sündinud lastele

Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas tuleb aastas ilmale keskmiselt 4000 last. Enneaegselt sünnib haiglas igal aastal 300–360 beebit. Need on lapsed, kes saabuvad neonatoloogia osakonda juba esimestel elutundidel, et saada meditsiinilist abi.

Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia osakonna juhataja dr Pille Andressoni sõnul on enneaegse sünni puhul kiire, kaasaegne ja kvaliteetne abi väga olulised. «Me saame kogu ravi korraldada kohapeal, meil on tänapäevane aparatuur ning kompetentne ja kogenud personal, kes on läbinud spetsiaalsed koolitused,» sõnas Andersson.

Kuigi tänavuse rahvusvahelise enneaegse sünni päeva tunnuslause on «Mitte hetkegi lahus! Hoiame vanemad ja enneaegsed beebid koos alates sünnist», on Ida-Tallinna Keskhaiglas see võimalus juba aastaid olemas.

Haigla sünnitusmajas hinnatakse kõrgelt perekeskset intensiivravi, et kaasata pereliikmed kohe peale enneaegse lapse sündi aktiivselt raviprotsessi. Peredel on võimalus olla oma vastsündinuga koos juba esimesest päevast peale.

«Praeguseks on kogu enneaegse lapse abistamiseks vajalik keeruline aparatuur viidud perepalatisse, et lastevanematel oleks soovi korral võimalik viibida oma beebide juures. Seda võimalust kasutab 95% peredest,» selgitab dr Andresson.

Vastsündinute intensiivravi on üks kõige kiiremini arenenud ja arenevaid meditsiinivaldkondi kogu maailmas. Eestis suunatakse kõik enneaegselt sündinud beebid ravile ja vastsündinute suremus on viidud praktiliselt miinimumini. Dr Andressoni sõnul jääb kõikidest enneaegselt sündinud ja ravile suunatud lastest ellu 90–92%, mis on teiste Euroopa riikidega võrreldes väga hea tulemus. Kui aastal 2002 oli Ida-Tallinna Keskhaiglas sügavalt enneaegsete vastsündinute seas haiguseta ellujäänute osakaal esimese haiglaravi lõppedes 37,4%, siis täna on see 78%.

Enneaegselt sündinud laste parima arengu toetamiseks on Ida-Tallinna Keskhaiglas Eestis ainuke ja ainulaadne emapiimapank, mis tagab kõigile enneaegselt sündinud beebidele võimaluse saada kohe sünnijärgselt rinnapiima seni, kuni emal on oma rinnapiim tekkinud.

Väga enneaegse lapse sünd on suur mure ka vanematele. Lapse ravi võib osutuda väga keeruliseks ja pikaajaliseks ning nii majanduslikult kui ka psühholoogiliselt kurnavaks.

Üks mooduseid juhtida tähelepanu enneaegselt sündinud laste, nende vanemate ja lähedaste probleemide ja vajaduste teadvustamiseks on sirelililla värvuse kasutamine hoonetel. Nii muutub Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja taas kord üheks ööpäevaks sirelilillaks. Just see on enneaegsete tunnusvärv ning tähistab õrnust ja erakordsust.

Värvi vahetavad ka teised haiglad ja asutused

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis tunnustab Nõmme kultuurikeskuse meeskonda, et on leitud võimalus juba teist aastat toetuskampaanias osalemiseks.

«Nõmme kultuurikeskus oli sarnaselt eelmisele aastale toetuskampaaniasse kirja pandud, kuid fassaadi remonttööde tõttu ei ole neil täna sirelilillat välivalgustust võimalik kasutada. Seetõttu otsustati kultuurikeskuse valgustust kasutada Nõmme muuseumis,» selgitas Šillis.

«Iga sünd on ime, aga seda suurem on see ime kui need väikesed inimesed peavad esimesest hingetõmbest oma elu eest võitlema hakkama. Tänase päeva eesmärk ongi see, et võtta hetk ja mõelda kui oluline on neile väikestele imedele oma pere lähedus ja toetus,» lisas ta.

Nõmme muuseum. FOTO: Nõmme linnaosavalitsus