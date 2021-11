Mida kujutab endast deltatüve uus alamtüüp AY4.2?

Tüve alamtüüp on Ammoni sõnul levinud viimase paari nädala jooksul Ühendkuningriigis ja mõneti mujalgi.

Ajaleht The Times of Israel kirjutas oktoobri lõpus, et Iisraeli tervishoiuministeeriumi andmeil näib hiljuti avastatud delta koroonaviiruse alamvariant AY4.2 olevat pisut nakkavam, kuid mitte surmavam kui algne variant. Esimene AY4.2 juhtum Iisraelis avastati oktoobri keskel Moldovast Iisraeli tulnud lapsel.