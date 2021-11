TÜ teadlased leidsid levinud sündroomiga seotud uudse geneetilise riskifaktori

Polütsüstiliste munasarjade sündroom on üks sagedasemaid naistel esinevaid endokriinseid häireid, mida iseloomustavad ebaregulaarsed menstruaaltsüklid, meessuguhormoonide liig ning tsüstid munasarjades. Polütsüstiliste munasarjade sündroom võib mõjutada viljakust ja suurendada ka metaboolsete haiguste, näiteks teist tüüpi diabeedi riski. See on komplekshaigus, mis tähendab, et haigus kujuneb nii geneetiliste riskifaktorite kui ka keskkonna- ja elustiilitegurite koosmõjul.