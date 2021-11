Nikita kaotas teisel elupäeval 50 sentimeetrit soolest — nüüd vajab rasket haigust põdev poiss ülikallist ravimit

Praegu 15-aastane Nikita näeb välja nagu tavaline noormees ning esmapilgul ei oskaks arvata, et poiss põeb rasket haigust. Ainus, mis reedab, et kõik ei ole korras, on poisi väiksem kasv – eakaaslastest on Nikita natuke lühem ja kõhnem. Tegelikult on Nikita vajanud sünnist saadik ravi, ta on pidanud veetma pikki nädalaid ja kuid lastehaiglas, et haigust kontrolli all hoida ja sellega kaasnevaid vaevusi leevendada. Haigus on kulgenud raskelt, poiss on terve elu kannatanud hingamisraskuste, kopsupõletike ja sooleprobleemide käes. Talle on tehtud mitmeid operatsioone – nii vastsündinueas kui ka hiljem. Mõned aastad tagasi oli ta haiguse tõttu uuesti intensiivraviosakonnas.

Uus suund tsüstilise fibroosi ravis

Tsüstilise fibroosi ravis on välja töötatud täiesti uus ravisuund, mis on mujal maailmas andnud selle haiguse ravis väga häid tulemusi. Uudse ravimi hind aastas on umbes 256 000 eurot ja haigekassa ravimi maksumust ei kompenseeri. Nikita pere ja raviarst pöördusid abi saamiseks Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poole, lootuses, et abivalmis Eesti inimesed aitaksid Nikita ravi maksumust kompenseerida.

«Nikita on Eestis esimene laps, kes hakkab saama uudset tsüstilise fibroosi kolmikravi ja loodame kogu südamest, et ravi toimib,» rääkis Nikita raviarst dr Urve Putnik. «Uued tsüstilise fibroosi ravimid toimivad ainult teatud kindlate geenikombinatsioonidega patsientidele ning seal on ka vanusepiirid. Ravimite mõte on see, et nad korrigeerivad haiguse sümptomite põhjust ehk geenivea tõttu defektset kloorikanalit. Juhul, kui Nikita ravi osutub edukaks, saame ehk järk-järgult hakata aitama ka teisi tsüstilise fibroosiga lapsi ning loodame, et ühel hetkel hakkavad need ravimid kuuluma Eestis tsüstilise fibroosi patsientide raviskeemi.»

«Eestis kokku on tsüstilise fibroosi diagnoosiga umbes 60 inimest, Tallinna Lastehaigla patsientide hulgas on selle haigusega patsiente 27,» selgitab Tallinna Lastehaigla allergoloogiateenistuse juhataja dr Silvi Plado. «Loomulikult sooviksime aidata kõiki neid lapsi ja täiskasvanuid, kellele see ravim sobib, kuid praegu saame edasi liikuda samm-sammult. Nikita jaoks palusime toetusfondi abi, kuna tema haigus vajab kontrolli all hoidmiseks hädasti lisasammu ja tema geenikombinatsioon on selle ravi jaoks sobiv. Ravimi kasutamine nõuab ülimat täpsust – ravimit peab võtma regulaarselt kindlatel kellaaaegdel iga päev, muidu see ei toimi. Usume, et Nikita puhul see töötab.»

Toetav perekond