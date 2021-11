Eesti Proviisorapteekide Liit kutsub gripi vastu vaktsineerima

EPAL juhi Ly Rootslase sõnul on apteekidesse gripi vastu vaktsineerima oodatud kõik inimesed, sest parim kaitse grippi haigestumise vastu on end õigel ajal vaktsineerida.

«Kindlasti võiksid end vaktsineerida 65-aastased ja vanemad, kellele sellest aastast on gripi vastu vaktsineerimine tasuta. Just eakad on gripi puhul üheks riskirühmaks, sest nende kaasuvad haigused raskendavad gripi kulgu,» ütles Rootslane.

Ta lisas, et apteegis on võimalik eakatel mugavalt tasuta vaktsineerida õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Kokku saab gripi vastu praegu vaktsineerida 32 apteegis üle Eesti, uute kohtadena on viimasel nädalal lisandunud Põlva ja Saue.

Apteekides alustati gripi vastu vaktsineerimisega oktoobris, esimesega kuuga sai vaktsiini ligi 4000 inimest.

Terviseamet soovitab ennast ja oma lähedasi gripi vastu vaktsineerida

Haigestumisrisk on sel aastal tavapärasest kõrgem kuna eelmine hooaeg jäi tänu inimeste vähestele sotsiaalsetele kontaktidele gripiviiruse jaoks vahele. Seetõttu on saabuval gripihooajal vaktsineerimata inimesed viiruse suhtes oluliselt vastuvõtlikumad. Sel aastal on juba kinnitatud 2 gripi juhtu ja ägedate respiratoorsete viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördujaid palju.

Sellel aastal vaktsineeritakse apteekides neljavalentsete süstesuspensioonidega. Lisaks on esmakordselt võimalik vaktsineerida ka ninna pihustatava gripivaktsiiniga, mis on mõeldud lastele ja noorukitele vanuses 2-18 aastat.