Ülemiste keskuses avati aasta lõpuni vaktsineerimispunkt

Inimestel, kel on soov saada esimene, teine või kolmas vaktsiin, on seda võimalik teha kaubanduskeskuses aasta lõpuni. Vaktsineerimispunkt on avatud argipäeviti kella 12–19 ja nädalavahetusel kella 10–17. Kohapeal on kasutusel kõik Eestis loa saanud vaktsiinid, kuid tõhustusdoosi tehakse nii Pfizeri kui Moderna vaktsiiniga.

Vaktsineerimispunkt avati peaukse lähedal, mis teeb ligipääsetavuse mugavaks ja turvaliseks ka neile, kes keskust vaid vaktsineerimise eesmärgil külastavad. Eelregistreerimine vaktsiinile ei ole vajalik.

«Loodan, et lähiaeg toob pandeemiaga võitlemiseks ka uusi lahendusi,» sõnas Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Seniks kuni teadlased ja arstid uute lahenduste kallal töötavad, on otsustanud Ülemiste keskus vaktsineerimispunkti näol ka ise õla alla panna ja seda mitte esimest korda. «Teadvustame, et ka meie kohus on panustada. Oleme terve suve ja sügise võõrustanud omal algatusel vaktsineerimispunkte ja -busse, aidates sõnumit inimesteni viia,» kommenteeris Pärnits.

«Oleme koroonakriisis olnud juba enam kui poolteist aastat ning sellest väljuda saame üksnes ühiste pingutuste tulemusel. Koostöös suudame teha rohkem kui üksi tegutsedes ning sellest võidab kokkuvõtteks kogu ühiskond,» sõnas Tallinna Linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik. «Tallinnal on praegu koos erameditsiiniteenuse osutajatega avatud kaheksa koroonaennetuspunkti, millest ühe võttis oma katuse alla ka Ülemiste keskus. Oleme selle eest tänulikud, sest kaubanduskeskust külastab iga päev suur hulk inimesi ja loodetavasti kasutab nii mõnigi neist mugavat võimalust vaktsineerimiseks.»