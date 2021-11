Teadlased leidsid tõhusa viisi ennetada puugihammustuse korral borrelioosi

Uuring näitab, et selle asemel, et käivitada immuunvastus konkreetse patogeeni vastu, kutsub uus vaktsiin esile nahas kiire reaktsiooni puugi sülje komponentidele, piirates aega, mille jooksul puugid saavad toituda ja peremeesorganismi nakatada. Vaktsiini tarnitakse sama mRNA tehnoloogia abil, mis on osutunud tõhusaks Covid-19 vastu.

«Puukide kaudu levivaid haigusi on palju ja see lähenemisviis pakub potentsiaalselt laiapõhjalisemat kaitset kui vaktsiin, mis on suunatud konkreetsele patogeenile,» ütles vanemautor Erol Fikrig, epidemioloogiaprofessor Yale`ülikooli uudistes. «Seda võiks kasutada ka koos traditsioonilisema patogeenipõhise vaktsiiniga, et suurendada nende tõhusust.»

Borrelioosi patogeeni Borrelia burgdorferi edasikandva puugi Ixodes scapularis sülg sisaldab palju valke ning uurijad on keskendunud 19 eraldi valgule.

Yale'i teadlased kasutasid koostöös Drew Weissmani Pennsylvania ülikooli töörühmaga mRNA tükke, mis toodavad vaktsiini baasina kõiki 19 süljevalku, sama strateegiat kasutatakse vaktsiinides, mis võitlevad tõhusalt SARS-Cov-2 viirusega. Nad katsetasid vaktsiini merisigadel.

Võrreldes immuniseerimata merisigadega tekkis nakatunud puukidega kokku puutunud vaktsineeritud loomadel puugihammustuskohas kiiresti punetus. Ühelgi immuniseeritud loomal ei tekkinud borrelioosi, kui puugid eemaldati punetuse tekkimisel. Seevastu umbes pooled kontrollrühmast nakatusid pärast puugi eemaldamist.

Kui immuniseeritud merisigadele kinnitati üks nakatunud puuk ja seda ei eemaldatud, ei nakatunud ükski vaktsineeritud loom võrreldes 60 protsendi kontrollrühma loomadega. Immuniseeritud merisigadel vähenes aga kaitse, kui looma külge jäi kolm puuki. Immuniseeritud loomade puugid ei suutnud agressiivselt toituda ja eemaldusid ka ise kiiremini kui kontrollrühma merisigadel.