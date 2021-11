Sõber alustab lahjema alkoholi tarbimist juba päeval. See on tal saanud harjumuseks alates pandeemia algusest. Otsest põhjust nagu polegi. Talle näib nii lihtsalt meeldivat, on saanud päevarutiini osaks. Millal peaks muret tundma ja kuidas temaga sellel teemal rääkida?