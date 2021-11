Vaimse tervise videokonsultatsioonid teevad võidukäiku

«Inimesed tajuvad, et riiklik meditsiinisüsteem on koroonakriisi ajal tugeva surve all, mistõttu eelistatakse järjest enam eraravikindlustust, mis tagab kiire ligipääsu erakliiniku arstide vastuvõtule. Ehkki paljud seda veel ei tea, on eraravikindlustuse oluline osa just telemeditsiin, tänu millele saab läbi viia hinnanguliselt kaks kolmandikku esmatasandi ambulatoorsetest vastuvõttudest,» ütles ERGO ravikindlustuse riskijuht Janika Lüüs-Likk.

«Eriti oluliseks muutus see võimalus alates koroonaaja algusest, kui füüsilised kohtumised hoitakse võimalikult minimaalsed. Muidugi ei hakka telemeditsiin täielikult asendama arstiga kohtumist. Küll aga aitab videosilla konsultatsioon muuta meie meditsiinisüsteemi efektiivsemaks, lühendades ootejärjekordi. Mitmetes valdkondades, eriti vaimse tervise vallas, võib tasuline videokonsultatsioon olla praegu ainus võimalus, kuidas aegsasti vastuvõtule pääseda,» märkis ERGO ravikindlustuse riskijuht.

Eesti juhtiva tervisenõustamise platvormi Minudoc portaali asutaja ja juht Tarmo Pihl ütles, et sel aastal on Eesti telemeditsiini turg kasvanud keskmiselt 30-40 protsenti.

«Eraldi tooksin kindlasti välja vaimse tervise valdkonna, kus nõudlus psühhiaatrite, kliiniliste psühholoogide ja terapeutide vastuvõtu järele on aastaga tõusnud umbes kaks korda, kusjuures juba eelmise aasta võrdlusbaas oli väga kõrge,» sõnas Pihl.

Portaali juht näeb, et huvi taga on ühelt poolt see, et telemeditsiini teenuste pakkujad on ise tublisti arenenud ja loonud kasutajasõbralikud mugavad platvormid. Teine põhjus peitub aga pandeemiaajas, kus inimesed on rohkem kodukontorites ja nende igapäevased rutiinid on segamini löödud, mis tekitab suuremat vaimsemat pinget.

«Erinevalt näiteks hambaraviteenusest, kus füüsiliselt kohale minek on vältimatu, sobib videokonsultatsioon vaimse tervise teenuse pakkumiseks suurepäraselt, kuna ravi ja lahenduste leidmine toimub reeglina vestluse kaudu kahe inimesel vahel,» selgitas ta.