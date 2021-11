Uuringus selgus, mitu tassi kohvi päevas on südamele tervislik

Selgus, et mõõdukatel kohvijoojatel oli võrreldes kohvi mitte tarbivate inimestega tervislikumas suuruses ning paremini töötav süda.

Ohtra kohvijoomise mõju selles uuringus ei analüüsitud. Sellegipoolest on tegu arvatavasti suurima kohvi mõju käsitleva analüüsiga, mis näitab, et juua kuni kolm tassi kohvi päevas on tõenäoliselt kasulikum kui sellest täielikult hoiduda.