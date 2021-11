Teadlased selgitasid välja, kes võivad ärevushäire küüsi sattuda

ATH-ga inimestel on neli korda suurem tõenäosus, et neil on mingil eluperioodil generaliseerunud ärevushäire, võrreldes nende täiskasvanutega, kellel ATH-d ei ole.

«Need leiud näitavad, et ATH-ga täiskasvanud on väga haavatav grupp üldiste ärevushäirete suhtes,» sõnas juhtivteadur Esme Fuller-Thomson Toronto Ülikoolist. Ta lisas, et on palju uuringuid, mis seostavad ATH-d depressiooni ja suitsidaalsusega, kuid muule on vähem tähelepanu pööratud.

Uuringus tuvastati mitu tegurit, mis olid just ATH-ga patsientidel. Näiteks oli ATH-ga naistel peaaegu viis korda suurem tõenäosus ärevushäiretele.

«Tüdrukute ja naiste seas on ATH aladiagnoositud ja alaravitud. Uuringu tulemused viitavad sellele, et ATH-ga naised on ärevushäirele vastuvõtlikumad,» lisas Esme Fuller-Thomson.

Täiskasvanutel, kes olid kogenud lapsepõlves traumasid nagu näiteks seksuaalne või füüsiline väärkohtlemine või koduvägivald, oli kolm korda suurem tõenäosus saada generaliseerunud ärevushäire. 60 protsendil ATH-ga patsientidest, kellel oli ärevushäireid, olid kogenud vähemalt ühte neist ebasoodsatest lapsepõlvekogemustest.

Valimisse kuulus 6898 Kanada inimest, nad olid vanuses 20-39 ning 272 inimesel oli diagnoositud ATH ja 682 inimesel oli ärevushäire.