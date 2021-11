Elundidoonoriks hakkamise tahteavaldusi napib

Sotsiaalministeeriumi 2019. aastal tellitud uuringust inimeste hoiakutest elundidoonorluse suhtes selgus, et pisut üle poole Eesti elanikest oleks nõus oma elundite surmajärgse loovutamisega, kuid tahteavalduse on täitnud vaid 2,1 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Eesmärk on nelja aasta jooksul tõsta tahteavalduste määr 10 protsendini. Elektroonilise tahteavalduse saavad täisealised täita patsiendiportaalis www.digilugu.ee. PM Tervis