Regionaalhaigla onkoloogi dr Riina Kütneri sõnul on rinnavähk naiste seas kõige sagedasem vähivorm, olles jätkuvalt Eestis naiste vähipaikmetest esikohal. «Rinnavähi varajases avastamises on kõige tähtsam roll sõeluuringul. Rinnavähi sõeluuring on kindlas vanusegrupis valdavalt kaebusteta naiste tulemuslik uuring rinnavähi avastamiseks varajases staadiumis, kui teiste uurimismeetoditega ei ole haigust avastada veel võimalik,» selgitas Kütner.