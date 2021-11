Pereterapeut Katrin Hallik selgitab, kas kaassõltlasest võib saada alkoholi liigtarvitaja

Kaassõltuvuse teadvustamise puhul tuleb meeles pidada, et abi küsimine ei ole läbikukkumine. Sügaval sisimas võib inimesel olla veendumus, et ta peab kõigega ise hakkama saama ja usaldada saab vaid iseennast. Ollakse harjunud keskenduma sellele, et kui liigtarvitaja käitumine muutuks, siis oleks kõik suhteprobleemid lahendatud. Kindlasti tuleb kasuks vaadata olukorda kõrvaltvaataja või hea sõbra pilgu läbi, lugeda sel teemal kirjandust.

Kui inimene tunneb, et on ummikseisus ja ei näe enam lahendusi, siis tasub pöörduda nõustaja poole, kellega koos alateadlikke mustreid avada.

Kui peres on lapsi, vajavad nemadki kindlasti abi, kuna on ilmselt juba omandanud vanemate käitumisviise.

Kuidas leida liigtarvitajaga ühine keel?

Kui suudetakse teineteisega avatult ja ilma süüdistamata rääkida, on lootus lahendusi leida kindlasti suurem. Pahatihti elatakse küll koos, ent tunnete-mõtete sügavamat jagamist ei toimu, tunded on sügavkülmutatud. Tuleb endale tunnistada, et tegelikult vajavad abi mõlemad. Abi on olemas, aga seda tuleb küsida.

Vägisi ei saa kedagi aidata ja kaineks sundida ei ole võimalik. Kui liigtarvitajast partner keeldub probleemi tunnistamast, siis tuleb seda aktsepteerida ja mõelda, mida on võimalik enda aitamiseks ette võtta.

Kui palju paistab kaassõltlase vaimne kurnatus väljapoole?

Tihti on kaassõltuva käitumisega inimene oma töös edukas ja kõrgel positsioonil. Suur vastutuskoorem on talle omane ja nii-öelda turvaline. Ta on valmis alati teisi toetama ja neile abi pakkuma. Ta on ülepingega harjunud ja enne kui tervis märku annab, ei pane ta oma ülefunktsioneerimist tähele. Ta väärtustab ennast ainult siis, kui pingutab väga palju. Ootamatu läbipõlemine on tema puhul kahjuks üsna tõenäoline.

Võimalik on ka see, et inimene pühendub täielikult perekonnale ja jätab eneseteostuse tahaplaanile. Rahakott ja otsustamine kipub sellisel puhul olema liigtarvitajast partneri käes. See muudab lähedase väga haavatavaks ja ka majanduslikult sõltuvaks.

Sõltuvus perekonnas tekitab häbi ja enamasti püüavad inimesed seda varjata. Ka lähisugulased ei tea tihti tegelikku olukorda. Vahel aga asuvad nemadki varjama ja kasha mängima.

Kuidas märgata kaassõltlast? Kuidas saaksid kaassõltlast aidata tema lähedased?

Alati tasub proovida inimesega rääkida, teda mõista ja tema jaoks olemas olla, manitsemisest ja survestamisest ei ole seejuures kasu. Kaassõltuvast suhtest on väga keeruline lahti lasta – selle juured on sügaval ja ka enda eest varjus. Liigtarvitamine toob inimeste ellu suure kaose, mida ei osata ega jaksatagi teistele selgitada. See omakorda jätab inimesed väga üksi. Üksindusest välja saamiseks vajatakse palju empaatiat.

Kuidas aidata end ja oma lähedast?

Võiks teha rohkem seda, mis rõõmu ja rahulolu pakub – suhelda näiteks nende inimestega, kellega on hea ja kerge suhelda. Samas on oluline hoida lähedust ja mõistmist oma kaaslasega, sest mida rohkem on alles empaatilist ühendust, seda rohkem on lootust sõltuvusest väljuda. See eeldab teadlikku tähelepanu suunamist, eneseväärtustamist ja endaga tegelemist.

Tuleks võtta aega elu mõtestamiseks, rohkem märgata enda tegelikke vajadusi ja soove, tuua tähelepanu lähedase probleemidelt tagasi enda juurde. Seejuures võib lahenduseks olla ka turvaline ja läbimõeldud lahkuminek.

Tuleks endalt küsida, mis on aitamise hind või mis päriselt aitab. Millal saab aitamisest sõltuvuse võimaldamine – kas näiteks siis, kui makstakse sõltuvuse tagajärjel tekkinud võlgu või valetatakse lähedase eest tema tööandjale? Mida see kaasa toob ja kuidas see sõltuvustsükleid säilitab?

Vahel toob abistamise lõpetamine kaasa liigtarvitaja motivatsiooni end päriselt muuta, selle asemel et loota alati nii-öelda pehmele maandumisele lähedaste abiga. Teisisõnu, alkoholi liigtarvitajale tuleb anda tagasi tema vastutus.

Tasub meeles pidada, et üksindusest ja lootusetusest on võimalik välja tulla – selleks tuleb õppida enda eest rohkem hoolt kandma ja tegelikkust tunnistama.