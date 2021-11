Uroloog selgitab, millist nelja probleemi tuleks meeste puhul uurida

«Haigus on veidi noorenenud – kui enne oli see 60-ndate eluaastate haigus, siis nüüd on risk juba 50-ndatest aastatest. Peamine riskifaktor on aga ikkagi vanus,» nendib arst. «Eesnäärmevähi kontrollimisel pole mõtet teha varem jõupingutusi kui alates 50-ndast eluaastast, harvem 45-ndast,» lisab ta. «30- või 40-aastasel mehel ei ole mõtet eesnäärmekontrollil käia. See ei anna midagi peale selle, et inimene saab endale kahtluste korral veendumuse ja meelerahu, et tal ei ole midagi.»

Sümptomeid, mille korral peaks tingimata arsti poole pöörduma, on Tamme sõnul neli. «Üks on veri uriinis. Siis takistatud urineerimine – urineerimise algust peab ootama või uriinijuga on väga nõrgaks jäänud, ja see on juhtunud lühikese perioodi jooksul. Samuti tuleks arsti juurde tulla, kui urineerimine on valulik ja kui on mingisugused ebamäärased valud, mis segavad igapäevaelu. Sel juhul võiks kontrollida, kas selle taga on meessuguorganite haigus või on see hoopis näiteks seljalihaste või lülisamba valu.»