Ämmaemandaks õppiv Maria: nägin kaastudengite nägusid alles kuid pärast õpingute algust

Kogu see stress ja mure, mis mind terve hooldekodus töötamise aja valdas, oli närvesööv. Nii kahju oli. See pani mu enda vaimsele tervisele nii suure põntsu, et pärast esimest tööpäeva nutsin terve õhtu ja otsustasin, et ei räägi oma tööst töövälisel ajal vähemalt veebruari lõpuni. Kui küsiti «Kuidas läheb?», siis vastasingi, et ma ei soovi rääkida sellel teemal. Seda kõike selleks, et päästa omaenda vaimset tervist, sest hoolimata suurest pingutusest, tuleb töö vahepeal siiski koju kaasa. Kõik need mõtted ja eakate öeldud sõnad jäävad kummitama ja nendest on raske lahti lasta. Selle kuu jooksul, mis ma hooldekodus töötasin, mõtlesin ma mitu korda, et võtan koolist paberid välja. Tundsin, et ma pole selleks kurbuseks ja valuks valmis. Mul vedas, et ma polnud tööl, kui üks elanik hooldekodus koroonasse suri. Pool aastat teooria õppimist ei anna tudengile valmidust seista silmitsi surmaga. See ei anna valmidust tegeleda inimestega, kes on lisaks koroonale kaotamas ajataju, mälu ja muutuvad täielikult, sest nad ei mõista enam, mis nende ümber toimub. See ei anna valmidust olla korraga hooldaja, sõber ja psühholoog täiesti võõrastele inimestele. Siiski pidime me selleks valmis olema, sest keegi teine enam ei saanud. Kedagi teist lihtsalt ei olnud enam.