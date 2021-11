Lutsar selgitab, millise aja möödudes vaktsineerimisest tuleks koduse kontakti puhul jääda eneseisolatsiooni

Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard ütles, et haiguslehtede arv on tänavu juba kõigi aastate suurim. Mullu väljastati ligi 360 000 haiguslehte. Tänavu on väljastatud Banhardi sõnul mullusega võrreldes juba üle 100 000 haiguslehe rohkem.