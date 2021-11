Arst selgitab, kuidas insuldikahtluse korral käituda

Normaalseks tööks vajab aju pidevalt hapnikurikast verd. Kui verevarustus peatub isegi lühikeseks ajaks, võib see põhjustada ajurakkude surma, mille tagajärjel võivad tekkida erinevate funktsioonide häired. «Insuldi tagajärjel võivad näiteks tekkida liigutus-, kõne- ja neelamishäired, raskused tunnetusega, mäluhäired, raskused põie ja soole tegevuse kontrollimisega,» selgitab dr Saadi.

Ajuinfarkti sümptomiteks on eeskätt ühe kehapoole lihaste ja jäsemete nõrkus, tuimus, näo asümmeetria, raskused rääkimisel, nägemishäired, tasakaaluhäired ja ebakindel kõnnak, krambid, tugev peavalu, teadvuse kadu.

«Kui kahtlustate endal või lähedasel, aga ka võõral inimesel insulti, ei ole aega viivitada,» sõnab dr Saadi. «Olles avalikus kohas, paluge koheselt abi, karjuge või andke teistmoodi oma abivajadusest märku. Kindlasti tuleb kutsuda kiirabi, mainides häirekeskuse operaatorile, et on insuldikahtlus.»

Ta lisab, et mõistlik on abi oodates minna või panna kannataja küljele pikali, et tekkinud tasakaaluhäirest või krambihoost mitte maha kukkuda ja pead vigastada. Kindlasti tuleks meelde jätta või üles kirjutada täpne kellaaega, millal tekkisid insuldi esimesed sümptomid.