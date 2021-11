Reumahaigete uuring: informeeritus aitab kaasa haigusega toimetulekule

Ida-Tallinna Keskhaigla taastusarst Eve Sooba toonitas Reumafoorumil patsiendi olulisust raviprotsessis- see tähendab õigust otsuseid teha koos arstiga, kuid ka vastutust osaleda ravis aktiivselt. Tema sõnul on patsientide liidud hindamatu väärtusega, kuna 20 minutilise vastuvõtuaja jooksul ei ole võimalik kõike selgitada ning liidud on arstide jaoks oluliseks käepikenduseks.

«Näeme, et teadlikkus haigustest ja sellega toimetulekust on otseses seoses ravisoostumusega. Mida enam on teadlikke patsiente, seda tõhusam on arstiga koostöö. Tihti satub patsient vaid ühe spetsialisti juurde, ravi seisukohalt on abiks aga laiem vaade,» selgitas ta.