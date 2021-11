Tartus avatakse täna uus, üle veerand miljoni maksev kliinik

Confido juhatuse esimehe Risto Lauri kinnitusel on nõudlus tervishoiuteenuse järele suur ja erakliinikute roll on riigi pakutud teenust täiendada. «Me lahendame täna üht kõige akuutsemat probleemi – kiiret ja kvaliteetset ligipääsu eriarstide nõuannetele ja abile,» rõhutas Laur. Samuti on kõik teenused avatud Eestis viibivatele välismaalastele, kel riiklik tervisekindlustus puudub.

«Confido kliinik on viimaks päris valmis ja juba praegu on kõik meie teenused avatud broneerimiseks, kusjuures arsti juurde tulekuks ei pea olema saatekirja,» märkis Confido Tartu Raatuse kliiniku juht Kristin Raudsepp. Tema sõnul on kliinikus lisaks üldarstidele ja töötervishoiuarstidele hulk erinevate valdkondade spetsialiste kardioloogist neuroloogini, mitmed arstid võtavad vastu ka lapsi. «Eriti tahan esile tuua kliinikus asuvat vaimse tervise keskust, kuna just selle valdkonna nõustamise järele on nõudlus viimasel paaril aastal hüppeliselt kasvanud,» rääkis Raudsepp.