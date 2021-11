Teadlastel on üllatav seletus, miks Covid sümptomid jäävad vinduma

Ajakirjas The New England Journal of Medicine avaldatud artiklis esitavad California ülikooli Davise instituudi dermatoloogia ja sisehaiguste professor William Murphy ning Harvardi meditsiinikooli meditsiiniprofessor Dan Longo võimaliku seletuse erinevatele immuunvastustele.

Viirust jäljendavad antikehad

Jerne'i hüpotees vaatleb immuunsüsteemi vahendeid antikehade reguleerimiseks. See kirjeldab kaskaadi, mille käigus immuunsüsteem käivitab algselt kaitsva antikehavastuse antigeenile, näiteks viirusele. Need samad kaitsvad antikehad võivad hiljem vallandada enda vastu uue antikehavastuse, mis viib aja jooksul nende kadumiseni.

Tekkinud sekundaarsed antikehad, mida nimetatakse idiotüübivastasteks antikehadeks, võivad nimelt seonduda esialgsete kaitsvate antikehareaktsioonidega ja neid kahandada. Neil on potentsiaal toimida nagu algne organismi tunginud antigeen. See võib kaasa tuua ebasoovitavaid tagajärgi.

Koroonaviirus ja immuunsüsteem

Need kaitsvad antikehad võivad kaasa tuua ka immuunvastused idiotüübivastaste antikehadega. Aja jooksul võivad need reaktsioonid algsed kaitsvad antikehad eemaldada ja potentsiaalselt põhjustada antikehadel põhinevate ravimeetodite piiratud efektiivsust.

«Äsja moodustunud idiotüübivastaste antikehade põnev aspekt on see, et mõned nende struktuurid võivad olla algse antigeeni peegelpildiks ja toimivad nagu see, seostudes samade retseptoritega, millega seondub viirusantigeen. See seondumine võib potentsiaalselt viia soovimatu tegevuse ja patoloogiani, eriti pikas perspektiivis,» ütles Murphy Medical Xpressis.