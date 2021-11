Pfizer: kauane töötaja varastas salajased andmed

Teisipäeval San Diego föderaalkohtus esitatud kaebuses ütles Pfizer, et Chun Xiao Li rikkus oma konfidentsiaalsuslepingut, laadides oma ettevõtte väljastatud sülearvutist oma isiklikele kontodele ja seadmetele ilma loata üle 12 000 faili. Väidetavad materjalid hõlmavad 24. septembri «näiteraamatut», mis sisaldab sisemisi hinnanguid ja soovitusi Pfizeri/BioNTechi Covid-19 vaktsiini kohta, Pfizeri suhteid oma Saksamaa vaktsiinipartneriga ning vähiantikehadega seotud esitlusi.

Pfizer ütles, et statistikadirektor Li püüdis korduvalt oma jälgi varjata, pakkudes isegi peibutussülearvutit. Li «on eksitanud Pfizerit selles osas, mida ta võttis, kuidas ta seda võttis, millal ja miks ta seda tegi ning kust need failid (ja võib-olla ka teised) leida,» ütles New Yorgis asuv ravimitootja.