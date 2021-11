Mida kujutab endast LAVi uus koroonaviiruse tüvi? Teadlaste sõnul on see seni halvim variant

Teadlased on öelnud, et B.1.1.529-l on väga ebatavaline mutatsioonide kogum, mis on muret tekitav, sest võib aidata vältida organismi immuunvastust ja muuta viiruse ülekantavamaks. Iga uus variant, mis suudab vältida vaktsiine või levib kiiremini kui praegu domineeriv deltatüvi, võib kujutada maailma pandeemiast väljumisel märkimisväärset ohtu.