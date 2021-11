Mannekeenide vaheline kius? Kaubanduskeskuse vaateaknalt avaneb üllatav vaatepilt

30. novembril tähistatakse vastukaaluks mustale reedele rahvusvahelist liikumist Giving Tuesday (Heade tegude päev). Ostupühale järgneval teisipäeval soovitakse vastupidiselt poodlemisele levitada hoopis andmise rõõmu. Vabaühenduste Liit korraldab juba kolmandat aastat sedapuhku annetamistalgusid, mille raames sadakond vabaühendust kutsuvad inimesi üles erinevate eesmärkide taha koonduma ja annetama.

Annetamistalgutel levitab oma sõnumit teiste seas ka SA Kiusamisvaba Kool, kes Solarise Vapiano vaateakna kampaaniat «Mõne lapse jaoks pole ainult reeded mustad» eest veab.

Kiusamisvaba Kooli detsembris ametisse astuv tegevjuht Ingi Mihkelsoo, kelle jaoks on kiusamise teema väga hingelähedane, sest kooliajal on ta isegi palju aastaid kiusamise all kannatanud.

Kiusamist illustreeriv stseen Solarise vaateaknal. FOTO: Sa Kiusamisvaba Kool

«Kui me muidu oleme harjunud nägema rõõmsaid ja glamuurseid mannekene, siis Solarise vaateaknal on lavastatud kurb kiusamise stseen, mida kahjuks esineb Eesti koolides liigagi tihti,» tõdes Mihkelsoo. Mannekeenide abil kiusamist illustreeriva idee autor on reklaamiagentuur Not Perfect Tallinn.

Tegevjuhi sõnul on koolidel üle Eesti SA Kiusamisvaba Kooli levitatava teaduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammiga liitumise vastu väga suur huvi. «Tuleb tunnistada, et vaadates koolide suurt huvi programmi vastu, on mure hinges, et peame jätma liiga paljud ukse taha, kuna meie sihtasutusel pole piisavalt finantse, et kõiki huvilisi uude lendu vastu võtta,» sõnas ta.

Lisaks teadlikkuse kasvatamisele ja annetuste kogumisele, soovitakse kampaaniaga panna inimesi mõtlema, kuidas mustal nädalal rahaga ümber käiakse.

«Kui inimesel tekib mõni vaba ressurss, siis ollakse justkui soodsatest hindadest pimestatud ja ostetakse asju, mis ehk õnnelikuks ei tee. Annetusel on aga väga suur mõju eludele ja igaüks saab olla osaline mastaapse ühiskondliku probleemi lahendamisel,» nendib Mihkelsoo.