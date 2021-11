Teadlased avastasid, miks koroonaviirushaigust põdenud võivad kaotada lõhnataju

Koroonaviirushaigust seostatakse mööduva või pikaajalise haistmismeele kadumisega, kuid selle taga olevad mehhanismid on jäänud ebaselgeks. Õhus on olnud ka küsimus, kas ajju sisenemisel on SARS-CoV-2-le üheks väravaks haistmisnärv.