Saksamaal avastati eeldatavalt esimene Lõuna-Aafrikast pärit koroonatüve juhtum

«Omicroni variant on suure tõenäosusega juba Saksamaale jõudnud,» säutsus Hesseni liidumaa sotsiaalminister Kai Klose Twitteris.

Klose ütles, et reede hilisõhtul tehtud testid näitasid Lõuna-Aafrikast saabunud reisijal erinevaid omikroni-tüvele omaseid mutatsioone.

«Kuna tegemist on tugeva kahtlusega, on isik kodus isoleeritud. Täielik sekveneerimine tuleb veel lõpule viia,» täpsustas ta.

Päev varem teatas Belgia, et on avastanud välismaalt naasnud vaktsineerimata isikul uue Covid-19 variandi. Juhtiv Belgia viroloog Marc Van Ranst kirjutas Twitteris, et isik pöördus Egiptusest koju 11. novembril.