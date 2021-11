Spordihommiku väljakutsel tehti kokku 892 000 kükki

Spordihommiku traditsiooni algataja, linnapea Mihhail Kõlvart tänab nii suuri kui ka väikesi linlasi kaasa löömast. «Koroonaaeg seadis küll piiranguid ühisele sportimisele spordikeskuses, nagu see on olnud tavaks varasematel spordihommikutel, kuid liikumist oma tervise heaks see ei takistanud. Terviseradadel matkas eile ligikaudu 200 inimest ning haridusasutuste väljakutsel «Kükitades tugevaks ja targaks!» osales pea 24 900 õpilast ja lasteaialast, kellest noorim oli vaid 1,5-aastane,» rääkis Kõlvart.

Kükid on kasulikuks treeninguks kogu kehale, neid saab teha igal ajal ja igal pool. Eriti hea on regulaarne kükitamine siis, kui suur osa päevast tuleb istuda laua taga, nagu see on ka õpilastel. Kükitamise väljakutse näol oli tegemist koolide ja lasteaedade mõõduvõtuga, kus iga osaleja tegi ühe minuti jooksul nii palju kükke kui jaksas. Kükid loeti kokku ning parimat kooli ja lasteaeda ootab lisaks heale enesetundele ka meeldiv auhind.