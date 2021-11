Austraalia avastas riigis esimese koroonaviiruse omikrontüve juhtumi

Uus-Lõuna-Walesi tervishoiuvõimud kinnitasid, et viisid läbi kiireloomulise genoomianalüüsi ja tegid kindlaks uue tüve olemasolu kahel laupäeval Sydneysse jõudnud reisijal.

Mõlemad nüüdseks isolatsiooni paigutatud reisijad jõudsid Austraaliasse Qatar Airwaysi lennuga läbi Doha. Tervishoiuametnikud kinnitasid, et haigusnähte neil ei esinenud, samuti olid nad täielikult vaktsineeritud.

Ülejäänud samal reisil Lõuna-Aafrikast tulnud 12 inimest andsid negatiivse testitulemuse, kuid nad on paigutatud karantiini. Karantiinis on kõik 260 Doha lennu reisijat ja meeskond.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) määratles omikrontüve murettekitavana ja ütles, et võtab mitu nädalat aega, kuni saab selgeks, kas omikrontüvi tähendab olulisi muutusi vaktsiinide, testide ja ravi osas ning milline on selle puhul haiguse raskusaste.