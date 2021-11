PERHi parimaks sai psühholoogilise esmaabi kriisimeeskond

Psühholoogilise esmaabi kriisimeeskonda kuuluvad kliinilised psühholoogid, vaimse tervise õed ja hingehoidjad, kelle peamine eesmärk on kolleege ennetavalt teavitada sellest, millised reaktsioonid võivad kriisiga kaasneda ja kuidas nendega toime tulla.

Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul on meeskonna panus praegusel kriisiajal olnud hindamatu kaaluga – proaktiivne tegevus ja ennetus on siinkohal võtmesõnad. «Kriitilises olukorras täiesti uue meeskonnana efektiivselt toimimine on igaühele kahtlemata korralik väljakutse. Saite sellega suurepäraselt hakkama. Olete toetanud meie haiglapersonali vaimset tervist igakülgselt ja andnud olulise panuse haigla toimepidevusse pandeemia ajal, tänan ja tunnustan teid,» lisas Peedu.