Uuring: süüfilis on tagasi

Süüfilis on üks levinumaid sugulisel teel levivaid nakkusi kogu maailmas, igal aastal haigestub umbes kuus miljonit inimest. Haigust on võimalik ravida, kuid sümptomid võivad kaduda enne kui inimene mõistab, et ta on nakatunud. Raseduse ajal esinevad süüfilise infektsioonid võivad lapsele edasi kanduda, põhjustades kaasasündinud süüfilist. See on maailmas suuruselt teine ​​surnultsündimise põhjus. Haigust on võimalik ennetada varajase sõeluuringu ja raviga.