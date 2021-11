Märt Pius diabeedist: hoian enda tervist, et kauem pere jaoks olemas olla

Näitleja diabeedilugu algas nagu paljudel teistelgi – järsk kaalukaotus, suurenenud vedelikutarbimise vajadus ning haigusele omane atsetooni meenutav hingeõhk andsid märku, et 14-aastane Märt peab hakkama õppima uue elukorraldusega toime tulema. Noorest east hoolimata mõistis ta, et mida kiiremini haigusega leppida, seda parem on talle endale. «Pole mõtet põdeda või muretseda. Mida kiiremini fakti aktsepteerida, seda lihtsam on endal elada,» soovitab Märt.

Diabeeti ignoreerides või valesti hallates võib see kujuneda eluohtlikuks. Tänu varakult omaks võetud tõdemusele, et diabeediga hästi elamine on vaid ta enda kätes, pole Märt haiguse tõttu väga kriitiliste olukordade pidanud silmitsi seisma. Kõnekamad intsidendid lähiminevikust on tulenenud inimlikust hajameelsusest, kui omavahel on vahetusse läinud kiire- ja lühitoimelised insuliinid või nädalavahetusel on ilmnenud, et insuliin on hoopis otsa saanud.

Muidugi tuleb ette ka väiksemaid apsakaid, kui diabeetikud jaoks elutähtsad magusavarud on märkamatult otsa lõppenud või kui veresuhkru kõikumiste põhjustele on raske näppu peale panna. «Need käivad iga diabeeti põdeva inimese eluga kaasas,» tõdeb Märt.

Diabeedi pärast ei jää midagi tegemata

Märt Piusi edukas näitlejakarjäär on hea näide sellest, et diabeet ei ole takistus unistuste täitumisel. «See on juba nii laialt levinud haigus, et ühtegi karjäärivõimalust see tänapäeval enam lukku ei keera. Kui keegi midagi väga teha tahab, on seda ka diabeediga igas valdkonnas võimalik ellu viia,» räägib näitleja.

Ta on alati püüdnud julgustada noori diabeeti põdejaid oma unistuste poole püüdlema viisil, et ka tervist unarusse ei jäetaks. «Mitte midagi ei jää diabeedi pärast tegemata. Tegemata jäävad asjad siis, kui kahekümnendates on neerud läbi ja silmanägemine kadunud.»

Märt nendib, et veresuhkur kõigub üles-alla nii laval kui lava taga, aga ühtegi etendust ta seetõttu katkestama õnneks pole pidanud. Tänu vaheaegadele saab ta veresuhkrut kontrollida ja vajadusel reguleerida nii, et saalisviibijad midagi ei märka. Filmivõtetele palub ta üldjuhul korraldusmeeskonnal maiustusi ja limonaade organiseerida, et nende abil vajadusel kiiresti veresuhkrut tõsta.

Lapsed panevad tervise nimel pingutama

Kahe lapse isana on Märti aeg-ajalt kimbutanud muremõtted laste heaolu pärast. «Väikestel lastel on keeruline mõista, miks diabeedi kontrolli all hoidmine on niivõrd oluline ning selle võrra on ka vanematel suurem murekoorem ja kõrgendatud stressitase,» selgitab ta. Pärilikkuse protsent on siiski madal ning täna ta enam sellele võimalusele eriti ei mõtle.