Tervise lühiuudised

Alkohol võib vallandada südame rütmihäire

California ülikooli teadlased uurisid südamehaiguse võimalikke vallandajaid, sealhulgas kofeiini, unepuudust ja vasakul küljel magamist. Ameerika südameassotsiatsiooni teaduskonverentsil esitletud tulemused näitasid, et ainult alkoholi tarbimine oli järjepidevalt seotud rohkemate südame rütmihäirete episoodidega. «Kuigi kofeiin valitakse testimiseks kõige sagedamini, ei leidnud me tõendeid, et sel oleks seos kodade virvendusarütmiaga. Seevastu alkoholi tarbimine näitas kodade virvendusarütmia riski suurenemist,» ütles juhtivautor, kardioloogiaprofessor Gregory Marcus. JAMA Cardiology/Medical Xpress