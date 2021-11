Telliskivi Loomelinnakus tuleb fotonäitus puuetega inimestest

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pöörab ülemaailmse puuetega inimeste päeval tähelepanu asjaolule, et puue või elumuutev krooniline haigus ei pruugi kõrvaltvaatajale alati välja paista.

«Meie fotonäitus Kolme Puu galeriis räägib päris inimestest, pannes puude uude valgusesse. Me ei märka tihtipeale, kui palju inimesi meie ümber peab igapäevaselt pingutama ja ületama oma puude või terviseprobleemidega seotud takistusi, sest välimusest ei tule see kuidagi välja,» ütles EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

«Soovime lõhkuda ajale jalgu jäänud stereotüüpe ja näidata, et koos varjatud terviseprobleemide ja puuetega inimestega on ühiskonnas palju rohkem neid, kelle erivajadustega me peame igapäevaselt arvestama,» lisas ta.