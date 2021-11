Kas kommidele laste jõulupakis leidub alternatiive?

Maiustused võivad muidugi olla osa jõulude tähistamisest, kuid kommidest koosnevaid jõulupakke ja muid maiustusi saavad lapsed tihti nii vanematelt, sugulastelt, koolist, vanemate töökohtadest ja kohalikest omavalitsustest. «Nii võib juhtuda, et need moodustavad detsembris enamiku toidulauast. Kommid asuvad toidupüramiidis kõige tipus, mis aga tähendab, et neid tohiks tarbida võimalikult vähe ja harva,» mainitseb Alajõe.

«Ei saa väita, et kingipakkide maastikul poleks üldse muudatusi toimunud. Populaarsemaks on muutumas kohalike väiketootjate gurmeetooted nagu käsitsi valmistatud iiriskommid, luksuslikult kaunistatud piparkoogid või marjadega mesi. Kuigi need võivad olla toetajaks kohalikule majandusele, ei ole need toetajaks laste tervisele. Käsitsi tehtud iirised koosnevad siiski suuresti vaid suhkrust ja rasvainest ning toiteväärtus ei erine oluliselt suurtööstuste kommidest.»

Kingipakk ei pea koosnema vaid söödavast. Selle asemel soovitab Alajõe pakki panna näiteks:

hobidega tegelemiseks vajalikke vahendeid

laua- või kaardimänge, puslesid,

raamatuid

meisterdamis- ja kunstitarbeid, värvimise töölehti

jõulukaunistusi, piparkoogivorme, suurematele lastele küünlaid

vahvaid värvilisi sokke, patsikumme-klambreid

külmkapimagneteid

piletid mõnda vahvasse kohta, näiteks lapsevanema töökohta, veeparki, elamuskeskusesse, matkale vms

Võrreldes maiustustega pakuvad need rõõmu pikemaks ajaks. Kui siiski otsustada söödava kingipaki kasuks, siis ka sel juhul on alternatiive kommimägedele.

Kinkida võiks näiteks:

erinevaid pähkleid

värskeid ja magustamata kuivatatud puuvilju

vürtsidega mandleid või pähklivõid (maapähklite sisaldus 80-100%)

väiksem smuuti

tore retsept kodus valmistamiseks koos koostisosadega, mis säilivad mõne päeva toatemperatuuril

piparkookide asemel on ahju olemasolul paremaks alternatiiviks piparkoogitaigen – kuigi toiteväärtus on sarnane, siis piparkooke ise valmistades saavad lapsed olulisi teadmisi toidu valmistamise kohta. Samas tasuks lastele ka ise piparkooke valmistades selgitada, et neid võiks süüa päeva kohta vaid paar tükki.