Hammaste eest hoolitsemisega pole kunagi hilja alustada

«Tavaliselt soovitatakse oma tervise hoidmiseks piisavalt liikuda, tervislikult toituda, mõõdukalt alkoholi tarbida ja mitte suitsetada. Sellesse nimekirja tuleks lisada ka igapäevane korralik hammaste puhastamine, sest mõned suuhaigused mõjutavad tervist olulisel määral,» ütleb Kliinik 32 igemeravi spetsialist dr. Inga Rahuoja.

Dr. Rahuoja selgitab, et ebapiisava hambapesu üheks tagajärjeks kaariese kõrval on igemehaigused. «Ehkki on inimesi, kellel on selleks geneetiline soodumus, algab väga paljude jaoks probleem päeva jooksul hammastele kogunenud hambakatust, mida korraliku harjamistööga on võimalik maha saada.»

«Aga kui jätta hambad pesemata või pesta neid hooletult, hakkab hambakatt kogunema, kivistub hammaste külge ning tungib ka igemete piirkonda. See võib viia välja keeruliste põletikeni suus, mis nõrgestab organismi ja sellel on leitud seoseid teiste haigustega,» jätkab dr. Inga Rahuoja.

Rahvusvahelised teadusuuringud Jaapanist, Saksamaalt ja USAst on avastanud seosed igemepõletiku ning kopsuhaiguste vahel ning muuhulgas tuvastanud, et kopsupõletikku haigestumine vähenes, kui teaduskatses osalejad pesid igapäevaselt korralikult hambaid.

Üks selline katse viidi läbi Jaapanis, maailma kõige vanemaealisema rahvastikuga riigis. Hooldekodus, kus veedavad oma vanaduspäevi 70-90-aastased, viidi päevakavasse sisse regulaarne hambapesu ja kaasati suuhügienist, kes eakatele harjamisvõtteid õpetas. Katseperioodi lõppedes kinnitas hooldekodu juht, et kopsupõletiku tõttu haiglaravi vajajate arv hooldekodu elanike hulgas langes järsult. Kopsupõletik on Jaapanis üks olulisemaid suremuse põhjuseid, selle üheks põhjustajaks on parodontiiti tekitav bakter, mis võib sattuda kopsudesse.

Dr. Inga Rahuoja märgib, et parodontiit on Eestiski väga levinud. Selle sümptomiteks on veritsevad igemed, liikuvad hambad ning spetsiifiliselt ebameeldiv hingeõhk. Parodontiit hävitab kudesid, mis hambaid lõualuu sees hoiavad ning tagajärjeks võib olla hammaste logisemine ning väljakukkumine.

«Selleks, et hambad oleks terved ja ei tekiks kaasuvaid haigusi, saab väga palju inimene ise ära teha korralikult oma hammaste eest hoolitsedes. Eespool toodud katse näitab, et alustada ei ole kunagi liiga hilja ning hambapesu positiivsed tagajärjed ilmnevad ka väga kõrges eas inimestel. Tõsi, harjumuste muutmine ei ole lihtne ja nõuab püsivust, kuid saadav kasu tasub ennast igal juhul ära, sest enesetunne ja hingeõhk muutuvad paremaks ning võimalus elada oma hammastega 100 aastani on tänapäeva võimaluste juures täiesti võimalik,» märgib dr. Inga Rahuoja.

Hambahoolduse ABC