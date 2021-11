Apteeker annab nõu, mis peaks kindlasti koduses lasteapteegis olema

Selleks, et esimeste sümptomite avaldudes kiiresti tegutseda ja haigusele varakult jälile saada, peaks koduapteek olema viiruste hooaja eel juba valmis komplekteeritud.

Azeta e-apteegi proviisor Aleksei Gladsteini sõnul ongi kõige olulisem kohe raviga alustada, kui külmetuse esimesed sümptomid välja löövad. «Tilkuv nina või tõusnud temperatuur annab meile märku, et on aeg haigussümptomeid ravida. Õigel ajal raviga alustamine võib hullema ära hoida ning haigus kulgeb lapse jaoks kergemalt,» ütles Gladstein ja lisas, et täiskasvanutele sobivad koduse ravi vahendid ei pruugi sobida lastele.

Palaviku ja valu vastu õige vahendiga

Kõrge kehatemperatuur ja peavalu kaasnevad paljude haigustega ning nende vastu soovitab Gladstein lasteapteeki varuda ibuprofeeni ja paratsetamooli sisaldavaid ravimeid. «Ravimid, mille toimeained on ibuprofeen ja paratsetamool vähendavad lisaks kehatemperatuurile ka valu ning ibuprofeen omab ka põletikuvastast toimet,» ütles ta.

Laste puhul on oluline kindlaks teha, millisel kujul ravim nende vanusele kõige paremini sobib – kas kapslid, pulber, ravimküünlad ehk suposiidid või suspensioon. «Kõige väiksemate laste puhul on tavaliselt mugavam kasutada suposiite, sest neid ei ole vaja suu kaudu võtta ning seetõttu ei ärrita need ka väikelapse magu. Samuti on üleannustamise tõenäosus väga väike. Suurematele lastele võib valu ja palaviku alandamiseks anda näiteks maitsestatud suspensiooni või pehmeid näritavaid ravimikapsleid,» selgitas Azeta e-apteegi proviisor.

Tilkuv nina, köha ja kurguvalu

Esmased külmetusnähud tunneb tavaliselt ära tilkuvast ninast või kriipivast kurgust. Just siis on oluline, et kodus oleksid olemas vahendid, mis takistaksid haiguse ägenemist ja leevendaksid juba olemasolevaid sümptomeid.

Sellisteks puhkudeks soovitab Azeta e-apteegi proviisor koduapteeki varuda:

Teed ja taimsete ekstraktidega pulbrit kuuma joogi valmistamiseks. Eelistada võiks looduslike koostisosadega jooke. Näiteks kibuvits, C-vitamiin ja leedrimarjad mobiliseerivad immuunsust patogeenidega võitlemiseks ning teeleht, kummel ja astelpaju on abiks kurguvalu korral.

Looduslik meresoolaga ninasprei. Kui nina hakkab tilkuma, siis nohu alguses on kõige paremaks esmaabivahendiks soola-vee lahused ja pihustid. Ka siis, kui lapsel on nina raske nuusata, kuid seal on eritist, tasub loota meresoola sisaldavate pihustite abile. Meresoola sisaldavad spreid ja lahused aitavad nina seest loputada ning sekreeti paremini väljutada.

Suuõõnesprei. Kurguvalu või kipituse leevendamiseks on hea kasutada suuõõnespreid. Köharohtu valides tuleb esmalt ära tunda köha tüüp. On see kuiv, märg või hoopis kurku ärritav köha? Kurku ärritava ja kuiva köha puhul aitavad islandi käokõrva preparaadid. Seevastu märja köha puhul luuderohi ja aed-liivatee preparaadid. Kui kurguvalu ja köha kestavad kauem kui 5-7 päeva, siis on vajalik konsulteerida arstiga.

Kui kõik need vahendid on kodus olemas, siis saab õigeaegselt reageerides proovida haigust looduslike vahendite ja ravimitega peatada. Muidugi on haigustega võitlemisel kõige parem abiline tugev immuunsüsteem. Seetõttu tulekski laste immuunsust aastaringselt turgutada D-vitamiini ja kalaõliga. Azeta e-apteegi proviisori sõnul tuleks toidulisandite õigeks annustamiseks lasta teha ka vereanalüüs ning koguste vajadus arstiga üle konsulteerida.