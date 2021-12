Intensiivraviõde Mariam: me tuleme siia, et armastada ja hoida üksteist

Paar kuud hiljem tundsin, et soovin teha veel ja veel rohkem meie elanikkonna jaoks, et aidata võidelda pandeemiaga. Ma läbisin vaktsineerimise baaskoolituse ja hetkel käin esmase töö kõrvalt ka vaktsineerimas. Ma teen inimesele vaktsiini, räägin talle võimalikest kõrvaltoimetest ning mida peab nende korral tegema. Inimene väljub kabinetist. Aga süda läheb nii soojaks, et inimesed soovivad hoida ennast ja oma lähedasi. Oma mõtetes ma tänan igat inimest, kes on leidnud aja ja koha tulla ning saada koroonaviiruse vastu vaktsiini. Kui algas tõhustusdooside aeg - mäletan seda kui eilset päeva -, astus sisse üks härra. Enne digiloo avamist küsin tavaliselt: "Mitmendat doosi saate?" Härra istus uhkusega toolile ja ütles: "Kolmas! Tehke süst ära, ma kiirustan koju, mind ootavad seal lapselapsed. Tahaks veel elada ja elada. Lastelastel on vaja tervet vanaisa." See on vaid üks näide paljudest.

Kui paarikümne aasta pärast järgmised põlvkonnad küsivad meilt, mida meie tegime COVID-19 ajal, et pidurdada viiruse levikut, mida igaüks meist vastab? Minu südametunnistus on puhas, mina panustan intensiivravi töösse ja vaktsineerimiskabineti. Ma töötan intensiivravi osakonnas, kus ravime postcovid-patsiente. Need on patsiendid, kes sattusid haiglasse COVID-19 pneumooniaga ning kellele COVID-19 isolatsioon enam ei ole näidustatud, aga hulgiorganpuudulikkus püsib ning on endiselt vajadus intensiivravi järgi. Ma soovin ka edaspidi panustada oma aega, jõudu ja energiat tervishoidu.

Ma olen uhke selle üle, et saan panustada oma teadmisi ja energiat tervishoidu. Kuigi minu ellu jättis COVID-19 nii nukra jälje, loodan, et tänu intensiivraviõe ja vaktsineerijana tehtavale tööle aitan ma inimesi, et nende tervis oleks tugevam, et lähedased, sõbrad, emad-isad oleksin kauem koos lastega, et lapselapsed saaksid palju hellust ja armastust oma vanavanematelt. Kui selline võimalus meilt ära võetakse, hakkame alles tagantjärgi neid oldud momente kõrgemalt hindama. See on õnn, kui saame valida oma kalli inimese telefoninumbrit ja öelda torusse: “Ma igatsen sind”. Ma võin praegu helistada, aga ma tean, et teisel pool toru ei võta ema enam kunagi minu kõnet vastu.Me tuleme siia maailma, et armastada ja hoida üksteist…